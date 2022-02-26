Президент Киргизии в разговоре с Путиным поддержал действия России по защите Донбасса
Встреча Садыра Жапарова и Владимира Путина 24 февраля 2021 года. Обложка © Kremlin.ru
В частности, Садыр Жапаров отметил ответственность Киева за срыв Минских договорённостей. Российский лидер поблагодарил киргизского коллегу за принципиальную солидарную позицию.
Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, поддержав действия РФ по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля. Указывается, что беседа глав государств состоялась по инициативе киргизской стороны.
"Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв Минских договорённостей, выразил поддержку решительных действий российской стороны по защите мирного населения Донбасса", — сказано в записи.
Путин в свою очередь поблагодарил киргизского коллегу за принципиальную солидарную позицию. Стороны также подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.