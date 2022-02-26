В Киеве полиция поймала сотрудников СБУ, перепутав их с диверсантами
Как отметил журналист Андрей Медведев, этот инцидент является показателем уровня хаоса, который творится в городах Незалежной. По его мнению, раздача оружия всем желающим может привести к катастрофе.
В Киеве полицейские задержали сотрудников СБУ, приняв их за диверсантов. Видео © Telegram / "Реальная война"
Вице-спикер Московской городской думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что сейчас в силовых структурах Украины творится полный бардак и неразбериха. Таким образом он прокомментировал опубликованные в Сети кадры, на которых киевские полицейские ловили диверсантов, а в итоге поймали сотрудников СБУ, которые, в свою очередь, тоже охотились на диверсантов.
На кадрах видно, как силовики грубо задерживают сотрудников СБУ. Как оказалось, перед этим между ними произошла перестрелка, в которой, судя по всему, "победу одержали" полицейские.
"Вот вам показатель уровня хаоса в украинских городах. И это типа профессиональные силовики. А теперь представьте, как ведут себя идиоты с автоматами. Что у них в головах, и сколько шпионов им мерещится", — прокомментировал ролик Медведев в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать выдавать оружие "всем-всем желающим". Всех граждан, кто имеет боевой опыт, украинский лидер также призвал к обороне. В частности, как он добавил, к "защите суверенитета" привлекаются и ветераны МВД Незалежной.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео © Telegram / "Реальная война"