В Киеве полиция поймала сотрудников СБУ, перепутав их с диверсантами

Как отметил журналист Андрей Медведев, этот инцидент является показателем уровня хаоса, который творится в городах Незалежной. По его мнению, раздача оружия всем желающим может привести к катастрофе.

В Киеве полицейские задержали сотрудников СБУ, приняв их за диверсантов. Видео © Telegram / "Реальная война"

Вице-спикер Московской городской думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что сейчас в силовых структурах Украины творится полный бардак и неразбериха. Таким образом он прокомментировал опубликованные в Сети кадры, на которых киевские полицейские ловили диверсантов, а в итоге поймали сотрудников СБУ, которые, в свою очередь, тоже охотились на диверсантов.

На кадрах видно, как силовики грубо задерживают сотрудников СБУ. Как оказалось, перед этим между ними произошла перестрелка, в которой, судя по всему, "победу одержали" полицейские.

"Вот вам показатель уровня хаоса в украинских городах. И это типа профессиональные силовики. А теперь представьте, как ведут себя идиоты с автоматами. Что у них в головах, и сколько шпионов им мерещится", — прокомментировал ролик Медведев в своём телеграм-канале.