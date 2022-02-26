Роскомнадзор призвал ряд СМИ удалить фейки о российской спецоперации на Украине
В ведомстве предупредили о штрафах до пяти миллионов рублей за публикацию недостоверных сведений. В случае невыполнения данного требования доступ к ресурсам будет ограничен.
Роскомнадзор призвал десять российских СМИ удалить фейковые сообщения о проводимой Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Так, среди тех, кто попал в список распространителей фейков, оказались, в частности, "Эхо Москвы", "Медиазона"* и "Дождь"*.
"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая, не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны", — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили о штрафах до пяти миллионов рублей за публикацию недостоверных сведений в СМИ. В случае неудаления подобной информации доступ к упомянутым ресурсам будет ограничен.
Ранее член ОП РФ Александр Малькевич рассказал о шести категориях фейков про Украину. По словам общественника, сегодняшняя ситуация развязала руки цифровым платформам, поэтому количество провокаций просто зашкаливает. Задача подобных вбросов — спровоцировать раскол в обществе.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
* Включены в список СМИ – иностранных агентов.
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