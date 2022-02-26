Роскомнадзор призвал ряд СМИ удалить фейки о российской спецоперации на Украине

В ведомстве предупредили о штрафах до пяти миллионов рублей за публикацию недостоверных сведений. В случае невыполнения данного требования доступ к ресурсам будет ограничен.

Роскомнадзор призвал десять российских СМИ удалить фейковые сообщения о проводимой Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Так, среди тех, кто попал в список распространителей фейков, оказались, в частности, "Эхо Москвы", "Медиазона"* и "Дождь"*.

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая, не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны", — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о штрафах до пяти миллионов рублей за публикацию недостоверных сведений в СМИ. В случае неудаления подобной информации доступ к упомянутым ресурсам будет ограничен.

Ранее член ОП РФ Александр Малькевич рассказал о шести категориях фейков про Украину. По словам общественника, сегодняшняя ситуация развязала руки цифровым платформам, поэтому количество провокаций просто зашкаливает. Задача подобных вбросов — спровоцировать раскол в обществе.