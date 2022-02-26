В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты ударили из "Градов" по Старобельску

Также ведомство имеет достоверные данные, что подобные провокации спланированы в населённых пунктах Краматорск и Славянск. ВС РФ же по городам и посёлкам не стреляют, заметили в министерстве.

Украинские националисты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, есть жертвы среди населения.

"В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", — сказано в сообщении.

Минобороны РФ имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населённых пунктах Краматорск и Славянск. Вооружённые силы РФ ударов по городам и населённым пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 821 военного объекта на Украине. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", а также 48 радиолокационных станций.