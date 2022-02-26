В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты ударили из "Градов" по Старобельску
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Также ведомство имеет достоверные данные, что подобные провокации спланированы в населённых пунктах Краматорск и Славянск. ВС РФ же по городам и посёлкам не стреляют, заметили в министерстве.
Украинские националисты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, есть жертвы среди населения.
"В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", — сказано в сообщении.
Минобороны РФ имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населённых пунктах Краматорск и Славянск. Вооружённые силы РФ ударов по городам и населённым пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 821 военного объекта на Украине. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", а также 48 радиолокационных станций.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.