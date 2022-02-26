НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 09:15

В Петербурге пенсионер выстрелил в злоумышленника, который ломился в квартиру

Дебошир громко кричал и бил руками в одну из дверей на лестничной площадке, а после угрожал мужчине ножом. Правоохранители задержали нарушителя.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в одной из парадных дома на улице Композиторов произошёл конфликт между 59-летним жильцом и 33-летним неработающим гражданином, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что злоумышленник громко кричал и бил руками в дверь одной из квартир, после чего сосед сделал ему замечание. В ответ на это дебошир начал угрожать мужчине ножом. В результате конфликта пенсионер выстрелил в живот нарушителю из травматического пистолета.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела

Российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела

Ранее Путин потребовал от МВД кардинального повышения раскрываемости преступлений. Российский лидер указал, что важнейшим приоритетом в работе правоохранительных органов должна стать активная, наступательная борьба с криминалом. Он подчеркнул, что права граждан должны быть обеспечены.

Обложка © Pexels

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1