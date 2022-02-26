В Петербурге пенсионер выстрелил в злоумышленника, который ломился в квартиру
Дебошир громко кричал и бил руками в одну из дверей на лестничной площадке, а после угрожал мужчине ножом. Правоохранители задержали нарушителя.
В Выборгском районе Санкт-Петербурга в одной из парадных дома на улице Композиторов произошёл конфликт между 59-летним жильцом и 33-летним неработающим гражданином, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что злоумышленник громко кричал и бил руками в дверь одной из квартир, после чего сосед сделал ему замечание. В ответ на это дебошир начал угрожать мужчине ножом. В результате конфликта пенсионер выстрелил в живот нарушителю из травматического пистолета.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Путин потребовал от МВД кардинального повышения раскрываемости преступлений. Российский лидер указал, что важнейшим приоритетом в работе правоохранительных органов должна стать активная, наступательная борьба с криминалом. Он подчеркнул, что права граждан должны быть обеспечены.
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