В Петербурге пенсионер выстрелил в злоумышленника, который ломился в квартиру

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в одной из парадных дома на улице Композиторов произошёл конфликт между 59-летним жильцом и 33-летним неработающим гражданином, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что злоумышленник громко кричал и бил руками в дверь одной из квартир, после чего сосед сделал ему замечание. В ответ на это дебошир начал угрожать мужчине ножом. В результате конфликта пенсионер выстрелил в живот нарушителю из травматического пистолета.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.