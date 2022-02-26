Спасение горняков после обвала на шахте "Обуховская" займёт несколько суток
По данным представителя регионального ведомства, жизни трёх рабочих, находящихся под завалами, ничего не угрожает.
Спасение трёх человек, которые оказались под завалами после обрушения на шахте "Обуховская" в Ростовской области, продолжается, работы могут затянуться на несколько суток. Об этом сообщила журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
"Работы продолжаются и могут занять несколько суток", — сказала она, уточнив, что жизни рабочих ничего не угрожает.
Ранее Лайф писал, что обрушение произошло на шахте "Обуховская", под завалами находятся три человека. По данным Лайфа, горняки выходили на связь, сообщили, что все живы, кислорода в дыхательных аппаратах хватит примерно на час.
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