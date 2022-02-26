Спасение горняков после обвала на шахте "Обуховская" займёт несколько суток

Спасение трёх человек, которые оказались под завалами после обрушения на шахте "Обуховская" в Ростовской области, продолжается, работы могут затянуться на несколько суток. Об этом сообщила журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

"Работы продолжаются и могут занять несколько суток", — сказала она, уточнив, что жизни рабочих ничего не угрожает.