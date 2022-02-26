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26 февраля, 08:51

Рогозин назвал неуместным участие США в проекте по отправке станции "Венера-Д"

При этом глава "Роскосмоса" указал на введение новых и сохранение уже имеющихся санкций против России. Ранее он заявил, что МКС перестанет работать после 2028 года.

Участие Соединённых Штатов в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в беседе с РИА "Новости".

"В условиях введения новых и сохранения ранее введённых санкций продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетной станции "Венера-Д" считаю неуместным", — сказал Рогозин.

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Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил прекращение работы МКС после 2028 года. По его словам, у госкорпорации нет возможности содержать станцию и при этом строить новую. Однако первое время международный проект и РОСС будут эксплуатироваться параллельно.

Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / "Роскосмос"

Светлана Оперук

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