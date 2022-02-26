Рогозин назвал неуместным участие США в проекте по отправке станции "Венера-Д"

Участие Соединённых Штатов в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в беседе с РИА "Новости".

"В условиях введения новых и сохранения ранее введённых санкций продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетной станции "Венера-Д" считаю неуместным", — сказал Рогозин.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил прекращение работы МКС после 2028 года. По его словам, у госкорпорации нет возможности содержать станцию и при этом строить новую. Однако первое время международный проект и РОСС будут эксплуатироваться параллельно.