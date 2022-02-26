Латвия внесла Николая Баскова в список нежелательных лиц
В МИД страны отметили, что для республики неприемлема пропаганда войны и "поддержка российской агрессии против Украины".
МИД Латвии внёс народного артиста России Николая Баскова в чёрный список за поддержку "агрессии против Украины". Об этом в "Твиттере" сообщил глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич.
"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики", — написал он.
Ринкевич добавил, что для республики неприемлема пропаганда войны и "поддержка российской агрессии против Украины".
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
Николай Басков. Обложка © Shutterstock