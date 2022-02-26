Латвия внесла Николая Баскова в список нежелательных лиц

МИД Латвии внёс народного артиста России Николая Баскова в чёрный список за поддержку "агрессии против Украины". Об этом в "Твиттере" сообщил глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич.

"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики", — написал он.