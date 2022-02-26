НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 08:47

Латвия внесла Николая Баскова в список нежелательных лиц

В МИД страны отметили, что для республики неприемлема пропаганда войны и "поддержка российской агрессии против Украины".

МИД Латвии внёс народного артиста России Николая Баскова в чёрный список за поддержку "агрессии против Украины". Об этом в "Твиттере" сообщил глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич.

"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики", — написал он.

Ринкевич добавил, что для республики неприемлема пропаганда войны и "поддержка российской агрессии против Украины".

Российские туристы с 1 марта смогут посещать Италию

Российские туристы с 1 марта смогут посещать Италию

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.

Николай Басков. Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1