Макрон призвал готовиться к длительному украинскому кризису

Французский лидер добавил, что война вернулась в Европу благодаря одностороннему выбору президента России Владимира Путина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "война" на Украине продлится долго, и призвал Европу готовиться к длительным последствиям. Об этом он сообщил во время выступления на сельскохозяйственной выставке в центре "Порт-де-Версаль" на западе Парижа.

"Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться", — сказал он.