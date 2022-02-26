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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 08:57
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Макрон призвал готовиться к длительному украинскому кризису

Французский лидер добавил, что война вернулась в Европу благодаря одностороннему выбору президента России Владимира Путина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "война" на Украине продлится долго, и призвал Европу готовиться к длительным последствиям. Об этом он сообщил во время выступления на сельскохозяйственной выставке в центре "Порт-де-Версаль" на западе Парижа.

"Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться", — сказал он.

По словам Макрона, "война вернулась в Европу" благодаря "одностороннему выбору президента России Владимира Путина". Лидер Франции заявил о необходимости попытаться построить мир и защитить его, а также принять соответствующие меры и "продолжать эту борьбу".

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.

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Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
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