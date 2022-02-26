В ДНР вновь сообщили об обстреле ВСУ нефтебазы в Донецке
Перехваченная ДНР ракета "Точка-У". Обложка © Штаб территориальной обороны ДНР
Для этого использовалась ракета "Точка-У", которая была перехвачена силами ПВО республики. Её обломки пробили резервуар, однако возгорания не случилось.
Вооружённые силы Украины вновь нанесли удар по нефтебазе в Донецке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, ВСУ вновь атаковали нефтебазу по ул. Нефтяная, 9 в Кировском районе г. Донецк. Зафиксировано попадание снаряда на территорию объекта", — сказано в сообщении.
При этом после происшествия возгорания не произошло, на место выехали сотрудники МЧС ДНР. Уточняется, что атаковали нефтебазу ракетой "Точка-У", которую успели сбить ПВО Народной милиции республики.
"Пробиты резервуары с топливом: 230 куб. м вытекает в землю. Пока горения не фиксируется, МЧС дежурит на месте", — добавили в представительстве.
Накануне, 25 февраля, представительство ДНР в СЦКК также сообщило об ударе Киева ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка. Предполагается, что целью удара была нефтебаза, которая находится в 400 метрах от падения снаряда.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.