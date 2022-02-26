В ДНР вновь сообщили об обстреле ВСУ нефтебазы в Донецке

Для этого использовалась ракета "Точка-У", которая была перехвачена силами ПВО республики. Её обломки пробили резервуар, однако возгорания не случилось.

Вооружённые силы Украины вновь нанесли удар по нефтебазе в Донецке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, ВСУ вновь атаковали нефтебазу по ул. Нефтяная, 9 в Кировском районе г. Донецк. Зафиксировано попадание снаряда на территорию объекта", — сказано в сообщении.

При этом после происшествия возгорания не произошло, на место выехали сотрудники МЧС ДНР. Уточняется, что атаковали нефтебазу ракетой "Точка-У", которую успели сбить ПВО Народной милиции республики.

"Пробиты резервуары с топливом: 230 куб. м вытекает в землю. Пока горения не фиксируется, МЧС дежурит на месте", — добавили в представительстве.