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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 09:06

В ДНР вновь сообщили об обстреле ВСУ нефтебазы в Донецке

Перехваченная ДНР ракета "Точка-У". Обложка © Штаб территориальной обороны ДНР

Перехваченная ДНР ракета "Точка-У". Обложка © Штаб территориальной обороны ДНР

Для этого использовалась ракета "Точка-У", которая была перехвачена силами ПВО республики. Её обломки пробили резервуар, однако возгорания не случилось.

Вооружённые силы Украины вновь нанесли удар по нефтебазе в Донецке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, ВСУ вновь атаковали нефтебазу по ул. Нефтяная, 9 в Кировском районе г. Донецк. Зафиксировано попадание снаряда на территорию объекта", — сказано в сообщении.

При этом после происшествия возгорания не произошло, на место выехали сотрудники МЧС ДНР. Уточняется, что атаковали нефтебазу ракетой "Точка-У", которую успели сбить ПВО Народной милиции республики.

Силы ПВО ДНР перехватили над республикой две ракеты ТРК "Точка-У"
Силы ПВО ДНР перехватили над республикой две ракеты ТРК "Точка-У"

"Пробиты резервуары с топливом: 230 куб. м вытекает в землю. Пока горения не фиксируется, МЧС дежурит на месте", — добавили в представительстве.

Накануне, 25 февраля, представительство ДНР в СЦКК также сообщило об ударе Киева ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка. Предполагается, что целью удара была нефтебаза, которая находится в 400 метрах от падения снаряда.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.

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Никита Могилев
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