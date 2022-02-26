Диетолог Чехонина рассказала о пользе лецитина для мозга и печени

Лецитин полезен для мозга и печени, также продукты с содержанием этого вещества можно употреблять для профилактики инсульта и инфаркта. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в беседе с "Москвой 24".

"Лецитин — это жироподобное вещество, которое состоит из фосфолипидов, триглицеридов, жирных кислот, то есть по своей сути это жир", — уточнила специалист.

Она добавила, что продукты с его содержанием помогают бороться с уровнем плохого холестерина в крови и улучшают работу мозга. Кроме того, это вещество полезно для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона.

"В нашем организме из лецитина синтезируется холин — предшественник нейромедиатора ацетилхолина, который необходим для скорости передачи нервных импульсов между нервными клетками, в том числе в головном мозге. От этого зависят скорость реакции, быстрота мышления и активность клеток головного мозга", — пояснила эксперт.

Также лецитин нормализует работу печени. Чехонина отметила, что это вещество поможет в борьбе с жировым гепатозом — избыточным накоплением жира в печени. Заболевание появляется в том числе и у молодых людей из-за злоупотребления фастфудом.

Эксперт добавила, что лецитин содержится в курином мясе, говяжьей печени, морской рыбе и горохе. А для того чтобы поднять настроение, на завтрак можно есть яичницу. Однако тем, у кого повышен уровень холестерина, употребление яичных желтков лучше ограничить.