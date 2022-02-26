В Госдепе заявили, что поддержат решение Украины о нейтральном статусе

В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решения, принятые народом Незалежной, и с самого начала конфликта не вмешиваются в дела Киева.

США поддержат те решения, которые примет для себя Украина совместно с народом страны. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявила замглавы Госдепартамента США Уэнди Шерман.

"Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины", — сказала она, отвечая на вопрос, примет ли Вашингтон принятие Киевом нейтрального статуса.