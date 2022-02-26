В Госдепе заявили, что поддержат решение Украины о нейтральном статусе
В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решения, принятые народом Незалежной, и с самого начала конфликта не вмешиваются в дела Киева.
США поддержат те решения, которые примет для себя Украина совместно с народом страны. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявила замглавы Госдепартамента США Уэнди Шерман.
"Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины", — сказала она, отвечая на вопрос, примет ли Вашингтон принятие Киевом нейтрального статуса.
Шерман подчеркнула, что выбор стоит за народом Украины, отметив, что Соединённые Штаты поддерживают решения, принятые им.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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