Эксперт Баранец назвал дешёвой спекуляцией заявление Макрона о "долгой войне" на Украине

Россия проводит специальную операцию, подчеркнул полковник в отставке. Он также указал, что французский лидер является "крайне недалёким" и "лицемерным" человеком.

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "война" на Украине будет длиться долго, является дешёвой спекуляцией. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с Лайфом.

"В мире сегодня нет гения, ни в России, ни во Франции, ни в Америке, нигде нет гения, который мог бы сказать, когда закончится операция. Это уже дешёвая спекуляция, нам же чётко сказано, что началась специальная военная операция. Она отличается от войны, и мы войну Украине не объявляли", — сказал он.

По словам военного эксперта, невозможно предсказать, как долго будут развиваться события. А пытается угадать сроки спецоперации России человек, по его мнению, "крайне недалёкий" и "лицемерный". Баранец считает, что нельзя верить Макрону, ведь он только недавно заявил, что президент РФ Владимир Путин отбросил дипломатические способы урегулирования кризиса в Донбассе.

"И потому к его словам я отношусь как к пошлому изречению, которое не имеет под собой никакой основы. Нынешняя ситуация — это такое озеро, в которое впадает тысячу рек, и непонятно, когда оно наполнится и когда реки перестанут эту ситуацию подпитывать различными действиями", — заключил он.