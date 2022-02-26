Медведев назвал приостановку членства России в СЕ и ПАСЕ поводом вернуть смертную казнь

Политик отметил, что остановка членства в этих "бессмысленных богадельнях", в которые Россия вступила "когда-то сдуру", является хорошим поводом "хлопнуть дверью" и забыть о них навсегда.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ хорошей возможностью восстановить "ряд важных институтов", таких как смертная казнь.

"Это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Медведев отметил, что остановка членства в этих "бессмысленных богадельнях", в которые Россия вступила "когда-то сдуру", является хорошим поводом "хлопнуть дверью" и забыть о них навсегда.