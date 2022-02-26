Медведев назвал приостановку членства России в СЕ и ПАСЕ поводом вернуть смертную казнь
Политик отметил, что остановка членства в этих "бессмысленных богадельнях", в которые Россия вступила "когда-то сдуру", является хорошим поводом "хлопнуть дверью" и забыть о них навсегда.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ хорошей возможностью восстановить "ряд важных институтов", таких как смертная казнь.
"Это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Медведев отметил, что остановка членства в этих "бессмысленных богадельнях", в которые Россия вступила "когда-то сдуру", является хорошим поводом "хлопнуть дверью" и забыть о них навсегда.
Ранее Лайф рассказал, что Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Однако в организации назвали приостановку прав России временной мерой.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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