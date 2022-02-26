Захарова процитировала Тютчева, характеризуя ситуацию в мире

Дипломат призналась, что, когда её спрашивают, зачем же рассказывать о прошлом, ведь надо смотреть в будущее, она отвечает, что без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в мире, процитировала стих Фёдора Тютчева "Напрасный труд". По словам дипломата, написанное в 1867 году произведение "актуально, как никогда".

"Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее! — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу", — написала Захарова в телеграм-канале.

"Напрасный труд — нет, их не вразумишь, — Чем либеральней, тем они пошлее, Цивилизация — для них фетИш, Но недоступна им её идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В её глазах вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы", — процитировала дипломат стихотворение Тютчева.