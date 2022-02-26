Захарова процитировала Тютчева, характеризуя ситуацию в мире
Мария Захарова. Обложка © Twitter / МИД России
Дипломат призналась, что, когда её спрашивают, зачем же рассказывать о прошлом, ведь надо смотреть в будущее, она отвечает, что без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в мире, процитировала стих Фёдора Тютчева "Напрасный труд". По словам дипломата, написанное в 1867 году произведение "актуально, как никогда".
"Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее! — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу", — написала Захарова в телеграм-канале.
"Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетИш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы", — процитировала дипломат стихотворение Тютчева.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.