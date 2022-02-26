Депутат ГД Затулин заявил, что Европе и США безразлична судьба Украины

Парламентарий считает, что, по мнению Запада, происходящее за последние восемь лет на территории ДНР и ЛНР не может являться поводом для беспокойства.

Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Западу безразлична судьба Украины. Так он прокомментировал заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что страдания жителей Донбасса не волнуют западных коллег. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Совершенно безразлично было, остаётся безразличным... Соединённым Штатам Америки, что там будет на Украине… Они ценят собственные жизни", — сказал Затулин.

Депутат добавил, что, по мнению Запада, происходящее за последние восемь лет на территории ДНР и ЛНР не может являться поводом для беспокойства.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег. Он напомнил, что только 25 февраля погибли четыре мирных жителя Луганской и Донецкой народных республик. А первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что сложившаяся ситуация на Украине является следствием политики Запада.