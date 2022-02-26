Глава ДНР Пушилин заявил о тяжёлой обстановке на линии соприкосновения в Донбассе
Лидер республики подчеркнул, что защита, которая годами выстраивалась Вооружёнными силами Украины, является непростой.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся тяжёлой, ВСУ держат эшелонированную оборону. Об этом в эфире телеканала РБК рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Обстановка на линии соприкосновения остаётся сложной, напряжённой, ввиду того что наши подразделения вынуждены, продвигаясь, в рамках контрнаступления преодолевать ту эшелонированную оборону", — сказал он.
Пушилин подчеркнул, что защита, которая годами выстраивалась Вооружёнными силами Украины, является непростой. Тем не менее, отметил он, есть определённые успехи в продвижении по южному направлению и в сторону Мариуполя.
Ранее Лайф рассказал, что, по словам офицера Народной милиции ДНР Дроздова, ВСУ применяют в Донбассе тактику выжженной земли. Украинские силовики хотят заставить жителей республик "бояться жить, дышать, просыпаться и выходить на улицу", люди должны убегать и покидать свои квартиры, отметил он.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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