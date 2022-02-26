Глава ДНР Пушилин заявил о тяжёлой обстановке на линии соприкосновения в Донбассе

Лидер республики подчеркнул, что защита, которая годами выстраивалась Вооружёнными силами Украины, является непростой.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся тяжёлой, ВСУ держат эшелонированную оборону. Об этом в эфире телеканала РБК рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Обстановка на линии соприкосновения остаётся сложной, напряжённой, ввиду того что наши подразделения вынуждены, продвигаясь, в рамках контрнаступления преодолевать ту эшелонированную оборону", — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что защита, которая годами выстраивалась Вооружёнными силами Украины, является непростой. Тем не менее, отметил он, есть определённые успехи в продвижении по южному направлению и в сторону Мариуполя.