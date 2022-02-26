Медведев — о санкциях: Это повод для окончательного пересмотра отношений со странами
По словам зампреда Совбеза РФ, судя по всему, дипотношения "в принципе не особо нужны", а посольства "пора закрывать на амбарные замки" и рассматривать друг друга "в бинокли и оружейную оптику".
Санкции, введённые против России, могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети "ВКонтакте".
"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. <...> Да и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику", — написал он.
По словам Медведева, санкции ничего не изменят, специальная военная операция по защите Донбасса будет проведена в любом случае до достижения всех названных президентом России Владимиром Путиным результатов. Вместе с тем он прокомментировал введение рестрикций против всех членов Совбеза РФ. По словам Медведева, ни он, ни члены его семьи не имеют иностранных счетов и имущества за рубежом.
"Всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи. Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А ещё — в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана", — написал зампред Совбеза.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев