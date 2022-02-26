Медведев — о санкциях: Это повод для окончательного пересмотра отношений со странами

Санкции, введённые против России, могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети "ВКонтакте".

"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. <...> Да и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику", — написал он.

По словам Медведева, санкции ничего не изменят, специальная военная операция по защите Донбасса будет проведена в любом случае до достижения всех названных президентом России Владимиром Путиным результатов. Вместе с тем он прокомментировал введение рестрикций против всех членов Совбеза РФ. По словам Медведева, ни он, ни члены его семьи не имеют иностранных счетов и имущества за рубежом.