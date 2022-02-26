В "Газпроме" сообщили, что транзит газа в ЕС через Украину продолжается в штатном режиме
Представитель холдинга Сергей Куприянов отметил, что по сравнению с заявками, которые поступали в организацию накануне, их сегодняшний объём даже немного вырос.
"Газпром" продолжает осуществлять поставки российского газа в Европу через территорию Украины в соответствии с заявками потребителей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля", — сказал Куприянов.
При этом, по его словам, в минувшую пятницу, 25 февраля, заявки составляли 103,8 миллиона кубометров.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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