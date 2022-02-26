Сочинский аэропорт приступил к обслуживанию рейсов по вывозу туристов с юга РФ
Отмечается, что для этого используются широкофюзеляжные воздушные суда. Кроме того, городская воздушная гавань станет транспортным хабом для рейсов из соседних аэропортов.
Аэропорт города Сочи приступил к обслуживанию рейсов, которые будут вывозить туристов с юга России после запрета на работу ряда воздушных гаваней. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
"Сегодня авиакомпании начали использовать широкофюзеляжные воздушные суда для вывоза туристов по перенесённым рейсам и выполнению плановых", — говорится в сообщении.
Кроме того, сочинская воздушная гавань станет транспортным хабом для рейсов из соседних аэропортов.
Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах. Позже ведомство приостановило работу аэропорта Липецка, но разрешило функционирование воздушной гавани Ставрополя.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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