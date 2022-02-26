Сочинский аэропорт приступил к обслуживанию рейсов по вывозу туристов с юга РФ

Отмечается, что для этого используются широкофюзеляжные воздушные суда. Кроме того, городская воздушная гавань станет транспортным хабом для рейсов из соседних аэропортов.

Аэропорт города Сочи приступил к обслуживанию рейсов, которые будут вывозить туристов с юга России после запрета на работу ряда воздушных гаваней. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

"Сегодня авиакомпании начали использовать широкофюзеляжные воздушные суда для вывоза туристов по перенесённым рейсам и выполнению плановых", — говорится в сообщении.

Кроме того, сочинская воздушная гавань станет транспортным хабом для рейсов из соседних аэропортов.