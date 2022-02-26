Токаев собрал оперативное заседание Совбеза Казахстана по ситуации вокруг Украины
Вопросы по украинскому кризису рассматривались в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития государства.
Совещание Совета безопасности, которое провёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Пресс-служба главы Казахстана
В Казахстане состоялось оперативное совещание Совета безопасности по ситуации на Украине, его провёл президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Под председательством главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности", — говорится в сообщении.
На заседании рассматривались вопросы, касающиеся ситуации на Украине в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития республики. По итогам совещания Токаев поставил конкретные задачи и дал поручения госорганам.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.