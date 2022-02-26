Медведев заверил в симметричном ответе Москвы на арест денег россиян за рубежом

Москва даст симметричный ответ на арест средств россиян и отечественных компаний за рубежом. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя новый пакет западных санкций, принятый в связи с проведением Москвой военной спецоперации на Украине.

"На такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".