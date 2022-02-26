Медведев заверил в симметричном ответе Москвы на арест денег россиян за рубежом
Вместе с тем зампред Совбеза РФ не исключил национализацию имущества тех персон, которые имеют регистрацию в США и странах Евросоюза.
Москва даст симметричный ответ на арест средств россиян и отечественных компаний за рубежом. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя новый пакет западных санкций, принятый в связи с проведением Москвой военной спецоперации на Украине.
"На такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщал Лайф, Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций. Вместе с тем США также ввели санкции в отношении президента РФ и главы МИД РФ.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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