ФСБ: В Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины
Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский, уточнили в ведомстве. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы нет. Ранее в СКР уточнили, что снаряды падали в регионе не менее 14 раз.
В Миллеровском районе Ростовской области зафиксировано падение трёх 120-миллиметровых мин. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
"Двадцать шестого февраля Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трёх 120-миллиметровых мин", — говорится в сообщении.
Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский, уточнили в ведомстве. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы со стороны Украины нет.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что снаряды с Украины не менее 14 раз прилетали в Ростовскую область. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся взрывотехнические судебные экспертизы.
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