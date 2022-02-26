ФСБ: В Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины

Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский, уточнили в ведомстве. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы нет. Ранее в СКР уточнили, что снаряды падали в регионе не менее 14 раз.

В Миллеровском районе Ростовской области зафиксировано падение трёх 120-миллиметровых мин. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

"Двадцать шестого февраля Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трёх 120-миллиметровых мин", — говорится в сообщении.

Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский, уточнили в ведомстве. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы со стороны Украины нет.