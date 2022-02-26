Захарова: Микронезия послала ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией

Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту главе МИД РФ о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в телеграм-канале.

"Запад откликнулся на призыв Зеленского о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией", — написала она.

Захарова рассказала, что США и Украина — единственные, кто после госпереворота 2014 года постоянно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Иногда к оппозиции антифашистским инициативам присоединялись и другие государства, в том числе и Микронезия, указала она. Таким образом, решение разорвать дипотношения с РФ связано с тем, что государство защищает неонацизм на Украине и поддерживает нацистский режим в Киеве.

"Микронезия была одной из тех стран <...>, кто голосовал против, когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 годах. Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", — заявила она.