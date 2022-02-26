ТАСС: По жилой многоэтажке в Киеве попала украинская ракета "Бук-М1"
Последствия от попадания ракеты в жилой дом в Киеве. Фото © УНИАН
По данным источника агентства, инцидент связан с ошибочными действиями украинских военных.
При этом ранее некоторые СМИ сообщили, что к произошедшему якобы причастна Россия.
Жилой дом в Киеве утром 26 февраля был поражён ракетой комплекса "Бук-М1" Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Минобороны России.
Как утверждается, характер повреждений многоэтажки свидетельствует о попадании в неё именно зенитной ракеты, что видно на кадрах из соцсетей.
"Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры Украины произошёл отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" — и ракета задела угол жилого дома", — сказал неназванный собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве полиция поймала сотрудников СБУ, перепутав их с диверсантами. Как отметил журналист Андрей Медведев, этот инцидент является показателем уровня хаоса, который творится в городах Незалежной. По его мнению, раздача оружия всем желающим может привести к катастрофе.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.