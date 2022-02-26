Посольство РФ во Франции заявило о задержании российского судна в проливе Ла-Манш
По данным СМИ, корабль, компания-владелец которого находится под санкциями Евросоюза, перевозило автомобили в Санкт-Петербург.
Российское посольство во Франции подтвердило информацию о задержании французскими властями российского сухогруза в проливе Ла-Манш.
"В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш", — рассказал руководитель пресс-службы Посольства России в Париже Александр Макогонов.
Сообщается, что консульский отдел посольства незамедлительно связался с властями Франции для разъяснения ситуации. По данным агентства "Франс Пресс", судно, компания-владелец которого находится под санкциями Евросоюза, перевозило автомобили в Санкт-Петербург.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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