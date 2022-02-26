Посольство РФ во Франции заявило о задержании российского судна в проливе Ла-Манш

Российское посольство во Франции подтвердило информацию о задержании французскими властями российского сухогруза в проливе Ла-Манш.

"В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш", — рассказал руководитель пресс-службы Посольства России в Париже Александр Макогонов.