Спокойствие, только спокойствие: Почему “конфискации вкладов” и “блокировки карт” точно не будет В связи с событиями на Украине и заявлениями западных лидеров о скорых и “смертельных” санкциях россияне обеспокоены негативными экономическими прогнозами. Что на самом деле грозит гражданам РФ? 24 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

Сразу после признания Россией суверенитета и независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики западные страны стали грозить РФ и её гражданам “небывалыми” санкциями. Теперь, после начала российской военной операции по защите Донбасса — некоторые российские экономисты высказались о, якобы, возможных негативных сценариях, которые могут затронуть и обычных граждан.

Вклады под угрозой?

Такие мысли возникли у некоторых россиян после рассуждения депутат Госдумы от КПРФ Николая Арефьева о том, что есть риск блокировки госсредств, которые находятся за рубежом, и тогда, будто бы, у правительства не будет другого выхода, кроме как наложить арест на все вклады населения.

- На самом деле, всё с точностью до наоборот, - пояснил кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. - Российское государство крайне не заинтересовано в оттоке средств граждан из банковской системы. Ведь сейчас банки используют деньги физлиц в своём обороте, например, для выдачи кредитов или для выплат тем, у кого закончился срок вклада. Если теоретически предположить, что некоторую часть сбережений граждан конфискуют - это сразу приведёт к массовому оттоку всех средств граждан из банков, а заменить эти деньги будет нечем, особенно если принять во внимание, что в связи с санкциями у российских финансовых структур возможности зарубежного финансирования ограничены.

Кстати, о своей заинтересованности в финансовой стабильности и о непрерывности функционирования банков сразу же объявил и Центробанк РФ, очевидно, что там знали о планах руководства страны и готовились.

Однако у некоторых граждан есть не только рублёвые, но и валютные сбережения, а не заморозят ли их, например?

- Такой сценарий тоже очень мало вероятен, - уверен ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Даже если США и Евросоюз введут запрет на проведение операций по их корреспондентским счетам - это практически никак не затронет простых россиян. Банки РФ при необходимости смогут вернуть средства всем своим валютным вкладчикам наличными.

Для справки: согласно данным ЦБ, россияне на 1 февраля хранили на своих счетах в российских банках около 90,6 миллиарда долларов — это минимум с апреля прошлого года.

Помимо Центробанка о своей готовности к любому развитию ситуации заявили и крупнейшие российские банки. Например, Сбербанк выпустил специальное заявление, в котором гарантировал свою работу в штатном режиме.

Заморозка транзакций по картам систем VISA и Mastercard

Обложка © Shutterstock

О том, что в американском Белом доме всерьёз обсуждался вопрос о возможности закрыть россиянам доступ к банковским картам Visa и Mastercard западная пресса писала ещё в прошлом году. Тогда этот шаг подавался как некие возможные ограничения, которым могут быть подвергнуты российские олигархи и их близкие. Однако сами платёжные системы даже о гипотетической возможности таких шагов нигде не упоминают, и причины хранить молчание у них есть.

Прежде всего из-за наличия у России своей собственной платежной системы с картой МИР, по состоянию на конец прошлого года она занимала почти треть (32,3%) всего рынка банковского пластика в РФ. А ещё западным платёжным системам ну очень не хочется терять российский рынок. Ведь и Visa, и Mastercard - это коммерческие организации, и для них, когда речь идёт о прибыли - политика вторична.

Например только в 2020 году Visa в России увеличила свою чистую прибыль по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза - до 853,05 млн рублей, а MasterCard получила в 2020 году чистую прибыль в размере 6,65 млрд рублей, что в 2,4 раза больше результата 2019 года.

— Если предположить, что данные платёжные системы объявят о неких специфических мерах для россиян, то, скорее всего, реакция Банка России будет в виде приостановке их деятельности, что немедленно скажется и на финансовых, и на репутационных показателях этих компаний, - пояснил источник Лайфа в Сбере. - И в случае ухода из РФ Visa и Mastercard большинство россиян этого даже не заметят, так как весь пластик, выданный на территории РФ - будет работать в обычном режиме, ведь все операции уже сейчас могут проходить полностью через национальную систему НСПК. Конечно, могут возникнуть проблемы с транснациональными платежами (карты “Мир” пока принимаются только в 12 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр, ОАЭ - прим. Лайфа), но вопрос с оплатой за рубежом - тоже решаем через сотрудничество с банками дружественных государств, например с китайскими.

Что думаете о тех, кто сейчас стоит в очередях к банкоматам? Ну делать людям нечего - пусть стоят Вообще-то хранить много наличных дома - гораздо опаснее Понятно, что конфискация - это чушь, но страховка не помешает

Авторы Максим Греков