Советник главы ЛНР Мирошник: Зеленского не берут на переговоры, ведь он ведомая фигура

Представитель ЛНР также объяснил, с кем именно и о чём будет вестись диалог для того, чтобы украинский народ смог жить свободно. Сейчас с Незалежной невозможно быть соседями, уточнил он.

Новых Минских договорённостей не будет, ведь ни одна из сторон не собирается обсуждать его варианты. По словам дипломатического советника главы ЛНР Родиона Мирошника, с Украиной такой вариант не проходит.

"Минска-3" не будет. Никто не собирается обсуждать варианты "Минска-3". Сейчас в этой ситуации самое главное, что переговоры, на что, скорее всего, рассчитывает Украина, они хотят продать вообще сам вариант переговоров, то есть сказать: давайте вести переговоры, пока прекратим военные действия, пока всё это остановим", — пояснил Мирошник в беседе с радио "Комсомольская правда".

Он уточнил, что обсуждать можно варианты уменьшения количества жертв, прекращение кровопролития, на каких условиях, как и с какими гарантиями могут сложить оружие те, кто сейчас сопротивляется, или те, кто связан сегодня присягой со стороны Украины. При этом Мирошник отметил, что переговоры будут вестись не с Зеленским, а с представителями, так как президент Незалежной "достаточно ведомая фигура". Представитель ЛНР пояснил, что разработка возможных вариантов решения ситуации должна быть сделана теми людьми, которые "непосредственно понимают, что происходит".

"Россия изначально задекларировала позицию, что никакая оккупация Украины её не интересует. Россия просто разбирается с той надстройкой, которая создала из Украины токсичное государство. Россия не воевала и не воюет с украинским народом. Россия должна создать условия, чтобы украинский народ жил свободно. Нынешняя власть довела до этого состояния, с ними быть соседями практически невозможно", — добавил советник.

Мирошник резюмировал, что на Украине должен произойти процесс денацификации, то есть освобождения от токсичной неофашистской идеологии, которая "ведёт в тупик всё украинское государство".