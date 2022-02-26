СЦКК: Украинские силовики повредили газовую трубу в одном из городов ЛНР

В Кировске, расположенном в ЛНР, газовая труба повредилась после попадания снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), которые выпустили украинские силовики. Об этом сообщила пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"В результате обстрела по территории республики РСЗО БМ-21 (40 снарядов) повреждена газовая труба 215 мм", — говорится в сообщении.