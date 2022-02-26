СЦКК: Украинские силовики повредили газовую трубу в одном из городов ЛНР
В результате 158 абонентов Кировска остались без газа. Отмечается, что обстрел по территории республики состоялся в 11:55 по местному времени.
В Кировске, расположенном в ЛНР, газовая труба повредилась после попадания снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), которые выпустили украинские силовики. Об этом сообщила пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"В результате обстрела по территории республики РСЗО БМ-21 (40 снарядов) повреждена газовая труба 215 мм", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел по территории республики был в 11:55 по местному времени по направлению населённых пунктов Нижнее – Кировск. В результате 158 абонентов города остались без газа.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.
Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ЗСУ