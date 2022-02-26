Басурин: Множество жителей ДНР остались без воды и света после обстрелов ВСУ
Разрушения в Горловке. Обложка © Сайт главы ДНР Дениса Пушилина
Многочисленные удары идут по различным социальным объектам в населённых пунктах республики, уточнил он. В данный момент продолжается стрельба по Горловке.
Киевские силовики нанесли большое количество ударов по социальным объектам Донецкой Народной Республики, оставив без света и воды множество жителей. Об этом заявил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Очень много у нас попаданий по социальным объектам. Очень много людей находится без воды, света и тепла", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Обстрелы, по словам Басурина, проводятся по разным объектам. В Ясиноватой снаряд попал в школу, в Докучаевске — в общеобразовательную и музыкальную школы, сейчас же обстрелы идут по Горловке, добавил он.
А ранее в ДНР вновь сообщили об обстреле ВСУ нефтебазы в Донецке. Для этого использовалась ракета "Точка-У", которая была перехвачена силами ПВО республики. Её обломки пробили резервуар, однако возгорания не случилось.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.