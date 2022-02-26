Басурин: Множество жителей ДНР остались без воды и света после обстрелов ВСУ

Многочисленные удары идут по различным социальным объектам в населённых пунктах республики, уточнил он. В данный момент продолжается стрельба по Горловке.

Киевские силовики нанесли большое количество ударов по социальным объектам Донецкой Народной Республики, оставив без света и воды множество жителей. Об этом заявил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Очень много у нас попаданий по социальным объектам. Очень много людей находится без воды, света и тепла", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Обстрелы, по словам Басурина, проводятся по разным объектам. В Ясиноватой снаряд попал в школу, в Докучаевске — в общеобразовательную и музыкальную школы, сейчас же обстрелы идут по Горловке, добавил он.