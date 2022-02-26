Кличко объявил о введении в Киеве комендантского часа
Мэр города добавил, что любые лица, находящиеся на улицах в запрещённое время, "будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп".
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа, который будет действовать с 18:00 до 09:00 мск до 28 февраля. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Для более эффективной обороны столицы и безопасности её жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 [по местному времени]. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", — написал градоначальник.
Кличко добавил, что любые лица, находящиеся на улицах в запрещённое время, "будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп".
Ранее Кличко уже вводил в городе комендантский час, однако тогда не были уточнены временные рамки.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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