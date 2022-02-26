Кличко объявил о введении в Киеве комендантского часа

Мэр города добавил, что любые лица, находящиеся на улицах в запрещённое время, "будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп".

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа, который будет действовать с 18:00 до 09:00 мск до 28 февраля. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Для более эффективной обороны столицы и безопасности её жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 [по местному времени]. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", — написал градоначальник.

Кличко добавил, что любые лица, находящиеся на улицах в запрещённое время, "будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп".