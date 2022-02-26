Политолог Елисеева оценила возможность США повлиять на Россию через ООН

Эксперт отметила, что даже если Вашингтон добьётся осуждения нашей страны, то это ничего не изменит. Она также назвала Генассамблею довольно бесполезным органом с точки зрения влияния.

Осуждение России на Генассамблее ООН является не чем иным, как дополнительной возможностью усилить нагнетание обстановки в западных СМИ. Однако серьёзных действий Вашингтон предпринимать не будет, так как в некоторых сферах ему выгодно сохранять сотрудничество с Москвой. Об этом заявила политолог Наталия Елисеева.

"Американцы прекрасно понимают, что они сейчас особо сильно повлиять на ситуацию не могут. Тем более ситуация складывается таким образом, когда Штаты и Евросоюз ведут себя несколько странно: они пытаются вводить экономические санкции, учитывая свои интересы. Псаки заявляет, что Америка сотрудничает с Россией там, где ей это выгодно, и не видит в этом ничего такого. И даже если они что-то вынесут по итогам процесса осуждения, вероятнее всего, это будет в формате резолюции", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Елисеева назвала ООН довольно бесполезным органом с точки зрения влияния на международное право. Об этом говорит, в частности, случай, когда Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции, который осуждает героизацию нацизма и расизма. Тогда против проголосовали только США и Украина, а Совбез ООН не повлиял на ситуацию, когда в 2014–2015 годах начались обстрелы Донбасса. Сейчас же Вашингтон использует ООН, чтобы делать свои заявления, однако это не даст особого эффекта.

"Тем более нужно вспомнить, что есть Китай. В ООН они уже заявили, что призвали НАТО учесть интересы России по безопасности. Поэтому ситуация довольно сложная, так как американцы прекрасно понимают: Китай, несмотря на всю свою сдержанность, продолжит сохранять позиции нейтралитета и в конфликт влезать не будет", — уточнила политолог.