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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 12:30

Политолог Елисеева оценила возможность США повлиять на Россию через ООН

Обложка © Twitter / United Nations / Loey Felipe

Обложка © Twitter / United Nations / Loey Felipe

Эксперт отметила, что даже если Вашингтон добьётся осуждения нашей страны, то это ничего не изменит. Она также назвала Генассамблею довольно бесполезным органом с точки зрения влияния.

Осуждение России на Генассамблее ООН является не чем иным, как дополнительной возможностью усилить нагнетание обстановки в западных СМИ. Однако серьёзных действий Вашингтон предпринимать не будет, так как в некоторых сферах ему выгодно сохранять сотрудничество с Москвой. Об этом заявила политолог Наталия Елисеева.

"Американцы прекрасно понимают, что они сейчас особо сильно повлиять на ситуацию не могут. Тем более ситуация складывается таким образом, когда Штаты и Евросоюз ведут себя несколько странно: они пытаются вводить экономические санкции, учитывая свои интересы. Псаки заявляет, что Америка сотрудничает с Россией там, где ей это выгодно, и не видит в этом ничего такого. И даже если они что-то вынесут по итогам процесса осуждения, вероятнее всего, это будет в формате резолюции", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Елисеева назвала ООН довольно бесполезным органом с точки зрения влияния на международное право. Об этом говорит, в частности, случай, когда Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции, который осуждает героизацию нацизма и расизма. Тогда против проголосовали только США и Украина, а Совбез ООН не повлиял на ситуацию, когда в 2014–2015 годах начались обстрелы Донбасса. Сейчас же Вашингтон использует ООН, чтобы делать свои заявления, однако это не даст особого эффекта.

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"Тем более нужно вспомнить, что есть Китай. В ООН они уже заявили, что призвали НАТО учесть интересы России по безопасности. Поэтому ситуация довольно сложная, так как американцы прекрасно понимают: Китай, несмотря на всю свою сдержанность, продолжит сохранять позиции нейтралитета и в конфликт влезать не будет", — уточнила политолог.

Елисеева напомнила, что в аналогичных ситуациях США придерживаются тех же методов борьбы: санкции, военное вмешательство, проведение военных операций или свержение политического строя, но с Россией "в войну они не полезут", о чём неоднократно заявляли, добавила она. Эксперт также обратила внимание на то, что санкционное давление на Россию из-за обострения ситуации на Украине будет серьёзным. Однако она подчеркнула, что Западу невыгодно делать его максимальным.

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Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

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Никита Осипов
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