Росавиация закрыла воздушное пространство РФ для Болгарии, Польши и Чехии

Чтобы совершать полёты, авиакомпаниям перечисленных государств необходимо получить специальное разрешение ведомства или МИД РФ, уточнили в пресс-службе.

Россия запрещает полёты через своё воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии в ответ на недружественные действия авиавластей этих стран. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полётов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении.