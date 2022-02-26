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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 12:26
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Росавиация закрыла воздушное пространство РФ для Болгарии, Польши и Чехии

Обложка © Pexels

Обложка © Pexels

Чтобы совершать полёты, авиакомпаниям перечисленных государств необходимо получить специальное разрешение ведомства или МИД РФ, уточнили в пресс-службе.

Россия запрещает полёты через своё воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии в ответ на недружественные действия авиавластей этих стран. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полётов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении.

Решение вступило в силу 26 февраля с 15:00 мск. Чтобы совершать полёты через воздушное пространство РФ, авиакомпаниям перечисленных государств необходимо получить специальное разрешение ведомства или МИД РФ.

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Накануне, 25 февраля, Польша объявила о закрытии воздушного пространства для российских авиалиний. Такая мера начала действовать с 02:00 мск 26 февраля. Позднее источник ТАСС в авиакомпаниях сообщил, что Болгария, Польша и Чехия уведомили российских перевозчиков о запрете полётов. Вскоре к ним присоединились Эстония и Латвия.

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

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Артур Лапсаков
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