Минобороны призывает СМИ не распространять недостоверные данные о спецоперации на Украине
Отмечается, что "диванные войска" Незалежной распространяют в соцсетях "истеричные фейки и откровенную дезинформацию", пока российские военнослужащие успешно выполняют задачи по защите Донбасса.
Министерство обороны России призывает все редакции СМИ не распространять недостоверную информацию о происходящем на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну. Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения Российскими вооружёнными силами специальной военной операции", — говорится в сообщении, распространённом ведомством.
Пока Россия успешно выполняет задачи, в соцсетях увеличивается количество "истеричных фейков и откровенной дезинформации". В Минобороны указали, что всё это распространяют "диванные войска Украины".
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Обложка © Shutterstock