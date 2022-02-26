Минобороны призывает СМИ не распространять недостоверные данные о спецоперации на Украине

Отмечается, что "диванные войска" Незалежной распространяют в соцсетях "истеричные фейки и откровенную дезинформацию", пока российские военнослужащие успешно выполняют задачи по защите Донбасса.

Министерство обороны России призывает все редакции СМИ не распространять недостоверную информацию о происходящем на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну. Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения Российскими вооружёнными силами специальной военной операции", — говорится в сообщении, распространённом ведомством.