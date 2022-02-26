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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 12:27

Минобороны призывает СМИ не распространять недостоверные данные о спецоперации на Украине

Отмечается, что "диванные войска" Незалежной распространяют в соцсетях "истеричные фейки и откровенную дезинформацию", пока российские военнослужащие успешно выполняют задачи по защите Донбасса.

Министерство обороны России призывает все редакции СМИ не распространять недостоверную информацию о происходящем на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну. Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения Российскими вооружёнными силами специальной военной операции", — говорится в сообщении, распространённом ведомством.

Пока Россия успешно выполняет задачи, в соцсетях увеличивается количество "истеричных фейков и откровенной дезинформации". В Минобороны указали, что всё это распространяют "диванные войска Украины".

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Обложка © Shutterstock

Евгения Колесникова
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