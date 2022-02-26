Басурин заявил о практически полном прорыве через эшелонированную оборону ВСУ
Также представитель ДНР рассказал о множественных повреждениях социальных объектов в регионе из-за обстрелов украинскими силовиками.
Эшелонированная оборона, созданная в Донбассе украинскими вооружёнными силами, практически пройдена. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Эшелонированную оборону, которая была создана, мы практически прошли. Поэтому мы начинаем усиливать натиск и скорость передвижения", — сказал он.
Также Басурин рассказал о множественных повреждениях социальных объектов в регионе из-за обстрелов украинскими силовиками. По его словам, большое количество людей осталось без воды, света и отопления.
Ранее Басурин заявил, что Павлополь и Пищевик перешли под контроль ДНР. Подразделения Морской пехоты Украины отошли с занимаемых позиций в районе Гнутова и Талаковки, расположенных в Донбассе. А до этого Народная милиция ЛНР освободила КПП Станица Луганская. Также в ведомстве сообщили, что под контроль была взята центральная часть одноимённого посёлка.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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