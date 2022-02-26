Басурин заявил о практически полном прорыве через эшелонированную оборону ВСУ

Также представитель ДНР рассказал о множественных повреждениях социальных объектов в регионе из-за обстрелов украинскими силовиками.

Эшелонированная оборона, созданная в Донбассе украинскими вооружёнными силами, практически пройдена. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Эшелонированную оборону, которая была создана, мы практически прошли. Поэтому мы начинаем усиливать натиск и скорость передвижения", — сказал он.

Также Басурин рассказал о множественных повреждениях социальных объектов в регионе из-за обстрелов украинскими силовиками. По его словам, большое количество людей осталось без воды, света и отопления.