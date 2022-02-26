Авиакомпания AirBaltic отменила рейсы в Россию с 26 февраля по 26 марта
Такое решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Латвии для самолётов российских авиалиний, а также по соображениям безопасности.
Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic с 26 февраля по 26 марта приостанавливает полёты в Россию. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Латвийская авиакомпания AirBaltic сообщает, что в связи с повышенным риском и введёнными ограничениями с 26 февраля 2022 года по 26 марта 2022 года отменяются рейсы в Россию и из России", — говорится в сообщении компании в Twitter.
Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны стали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии и Латвии.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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