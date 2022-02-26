Авиакомпания AirBaltic отменила рейсы в Россию с 26 февраля по 26 марта

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic с 26 февраля по 26 марта приостанавливает полёты в Россию. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Латвийская авиакомпания AirBaltic сообщает, что в связи с повышенным риском и введёнными ограничениями с 26 февраля 2022 года по 26 марта 2022 года отменяются рейсы в Россию и из России", — говорится в сообщении компании в Twitter.