Песков: Войска РФ продолжают продвижение по плану после отказа Киева от переговоров
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Основные российские силы остановились накануне, когда были разговоры с украинской стороной о начале мирных переговоров, однако добиться чего-то стороны не смогли, уточнил представитель Кремля.
В связи с тем, что украинская сторона отказалась от переговоров, Вооружённые силы РФ восстановили продвижение в соответствии с намеченным планом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём восстановилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом", — сказал Песков.
Он добавил, что накануне, 25 февраля, российский лидер Владимир Путин отдал приказ о приостановке войск в связи с обсуждением возможности переговоров.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.