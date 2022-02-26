Песков: Войска РФ продолжают продвижение по плану после отказа Киева от переговоров

Основные российские силы остановились накануне, когда были разговоры с украинской стороной о начале мирных переговоров, однако добиться чего-то стороны не смогли, уточнил представитель Кремля.

В связи с тем, что украинская сторона отказалась от переговоров, Вооружённые силы РФ восстановили продвижение в соответствии с намеченным планом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём восстановилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом", — сказал Песков.

Он добавил, что накануне, 25 февраля, российский лидер Владимир Путин отдал приказ о приостановке войск в связи с обсуждением возможности переговоров.