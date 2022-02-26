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26 февраля, 12:50

Песков: Войска РФ продолжают продвижение по плану после отказа Киева от переговоров

Основные российские силы остановились накануне, когда были разговоры с украинской стороной о начале мирных переговоров, однако добиться чего-то стороны не смогли, уточнил представитель Кремля.

<p>Дмитрий Песков. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

В связи с тем, что украинская сторона отказалась от переговоров, Вооружённые силы РФ восстановили продвижение в соответствии с намеченным планом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём восстановилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом", — сказал Песков.

Песков: Украинская сторона отказалась от переговоров с РФ

Песков: Украинская сторона отказалась от переговоров с РФ

Он добавил, что накануне, 25 февраля, российский лидер Владимир Путин отдал приказ о приостановке войск в связи с обсуждением возможности переговоров.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Александр Юнашев

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