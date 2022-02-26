"Хоть во Дворце Независимости": Лукашенко вновь заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии
Белорусский лидер заметил, что передавал эту позицию в разговоре с Путиным, однако при решении этого вопроса "идут разные игры". Украинская сторона хочет общаться в Варшаве или США, добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что готов предоставить площадку для мирных переговоров по Украине. Его слова передаёт БелТА.
"В первый день я предложил. Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружён, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они ещё разглагольствуют!" — сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что разговаривал с Путиным на тему площадки и заверил его об "открытых дверях" для проведения переговоров с украинской стороной.
"В любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим всё: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте", — призвал Лукашенко.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.