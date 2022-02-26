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26 февраля, 19:56

Украина закрыла пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией

Исключение сделано только для граждан Украины, которые хотят вернуться в свою страну, они смогут сделать это "спокойно и беспрепятственно".

Власти Украины приняли решение временно закрыть пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью", — сообщил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что граждане Украины, находящиеся в РФ и Белоруссии и желающие вернуться в свою страну, смогут сделать это "спокойно и беспрепятственно".

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Как рассказывал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операция Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Госпогранслужба Украины

Андрей Григорьев

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