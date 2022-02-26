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26 февраля, 19:45
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Украина окончательно отказалась подключаться к энергосистеме России

Курс на это страна взяла несколько лет назад, решив объединиться с единой системой электроэнергетики европейских государств.

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что утвердил решение об отказе от присоединения страны к энергетической сети России. Он рассказал, что были проведены испытания по самостоятельной работе украинской национальной системы, после чего она должна была 27 февраля вновь подключиться к российской. Из-за начала российской военной операции Z от этих планов Киев отказался.

"Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети", — написал Галущенко в "Фейсбуке".

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Он рассказал, что планирует обратиться к европейским коллегам, чтобы ускорить "принятие решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской".

Лайф писал, что в Раде недавно назвали Россию убийцей украинской энергетики. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной стала катастрофической. А до этого Украина на месяц продлевала запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Но затем не нашла другого выхода и начала закупать электричество у Минска.

Обложка © Pixabay

Андрей Григорьев

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