Украина окончательно отказалась подключаться к энергосистеме России

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что утвердил решение об отказе от присоединения страны к энергетической сети России. Он рассказал, что были проведены испытания по самостоятельной работе украинской национальной системы, после чего она должна была 27 февраля вновь подключиться к российской. Из-за начала российской военной операции Z от этих планов Киев отказался.