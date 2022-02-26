Юлия Тимошенко опубликовала фото с автоматом в руках

А ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко появился в телеэфире CNN с таким оружием — в Киеве устроили его раздачу всем желающим.

Экс-премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко выложила в соцсетях фото с оружием в руках. Рядом с ней стоят несколько также вооружённых мужчин.

"Украина будет сопротивляться", — подписала фото Тимошенко.

Пётр Порошенко с автоматом. © Кадр из видео © CNN

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко появился в телеэфире CNN с автоматом Калашникова и заявил, что организовал в Киеве "батальон территориальной обороны".