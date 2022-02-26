Юлия Тимошенко опубликовала фото с автоматом в руках
Фото © Facebook / Юля Тимошенко
А ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко появился в телеэфире CNN с таким оружием — в Киеве устроили его раздачу всем желающим.
Экс-премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко выложила в соцсетях фото с оружием в руках. Рядом с ней стоят несколько также вооружённых мужчин.
"Украина будет сопротивляться", — подписала фото Тимошенко.
Пётр Порошенко с автоматом. © Кадр из видео © CNN
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко появился в телеэфире CNN с автоматом Калашникова и заявил, что организовал в Киеве "батальон территориальной обороны".
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима. В ведомстве отметили, что втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведёт к жертвам.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.