Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима
В ведомстве отметили, что втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведёт к несчастным жертвам.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков призвал жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям.
"Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведёт к несчастным случаям и жертвам", — подчеркнул Конашенков.
Он отметил, что киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздаёт жителям украинских населённых пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатомёты и боеприпасы.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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