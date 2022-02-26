Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима

В ведомстве отметили, что втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведёт к несчастным жертвам.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков призвал жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям.

"Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведёт к несчастным случаям и жертвам", — подчеркнул Конашенков.