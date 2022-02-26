Минобороны: ВМС Украины пытались атаковать корабли РФ во время эвакуации сдавшихся солдат

В результате морского боя было уничтожено шесть катеров Незалежной. Как подчеркнул представитель ведомства Игорь Конашенков, никто из сдавшихся украинских военных не пострадал.

Катера ВМС Украины в минувшую пятницу попытались атаковать корабли Черноморского флота во время эвакуации с острова Змеиный 82 украинских военных, которые добровольно сдали оружие. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота", — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, таким способом украинские военные хотели отомстить сложившим оружие солдатам ВСУ, чтобы потом обвинить Россию в гибели пленных. В результате морского боя было уничтожено шесть катеров ВМС Незалежной. Как добавил Конашенков, никто из сдавшихся украинских военных не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты расстреляли солдата ВСУ, пытавшегося найти убежище в России. В ходе пресечения провокации ранение получил российский пограничник.