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26 февраля, 15:30

В Петербурге открылась выставка "Морское наследие" в честь 350-летия Петра Первого

В залах представлены макеты морских судов, тематическая литература и обмундирование. Экспозицию открывал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

<p>Выставка "Морское наследие" в Санкт-Петербурге. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-02-26/aleksandr-beglov-otkryl-v-morskom-litsee-vystavku-posvyaschennuyu-350letiya-petra-velikogo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник" / Андрей Сергеев</a></p>

Выставка "Морское наследие" в Санкт-Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Андрей Сергеев

26 февраля в Морском лицее Санкт-Петербурга открылась экспозиция, посвящённая 350-летию основателя российского флота и отечественного кораблестроения Петра Первого. В открытии выставки "Морское наследие", на которой представлены макеты морских судов, тематическая литература и обмундирование, принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Мы открыли этот лицей в прошлом году, он пользуется большой популярностью. Город придерживается правила, что во всех новых школах строим один большой бассейн (25 метров) и маленький, спортзал и конференц-зал. Морской лицей даёт ребятам возможность, ещё учась в школе, выбрать будущую профессию", — заявил Беглов.

Кроме того, губернатор отметил, что договорился с Объединённой судостроительной компанией о поддержке лицеев с морским уклоном. В ближайшее время организация должна зарегистрироваться в Петербурге, это добавит поступления в городской бюджет.

"В 2017 году мы начинали с бюджетом около 560 миллиардов рублей, на 2022 год у нас уже 890 миллиардов. На 2024 год планируется заложить бюджет свыше триллиона рублей. Увеличение городских доходов даёт возможность строительства социальных и инфраструктурных объектов", — резюмировал глава Северной столицы.

Морской лицей был открыт 1 сентября 2021 года, с пятого класса в нём проводятся занятия по морскому делу. В учреждении два бассейна, спортивный зал, медиатека, а также пришкольный спортивный стадион.

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