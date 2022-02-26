В Петербурге открылась выставка "Морское наследие" в честь 350-летия Петра Первого

26 февраля в Морском лицее Санкт-Петербурга открылась экспозиция, посвящённая 350-летию основателя российского флота и отечественного кораблестроения Петра Первого. В открытии выставки "Морское наследие", на которой представлены макеты морских судов, тематическая литература и обмундирование, принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Мы открыли этот лицей в прошлом году, он пользуется большой популярностью. Город придерживается правила, что во всех новых школах строим один большой бассейн (25 метров) и маленький, спортзал и конференц-зал. Морской лицей даёт ребятам возможность, ещё учась в школе, выбрать будущую профессию", — заявил Беглов.

Кроме того, губернатор отметил, что договорился с Объединённой судостроительной компанией о поддержке лицеев с морским уклоном. В ближайшее время организация должна зарегистрироваться в Петербурге, это добавит поступления в городской бюджет.

"В 2017 году мы начинали с бюджетом около 560 миллиардов рублей, на 2022 год у нас уже 890 миллиардов. На 2024 год планируется заложить бюджет свыше триллиона рублей. Увеличение городских доходов даёт возможность строительства социальных и инфраструктурных объектов", — резюмировал глава Северной столицы.

Морской лицей был открыт 1 сентября 2021 года, с пятого класса в нём проводятся занятия по морскому делу. В учреждении два бассейна, спортивный зал, медиатека, а также пришкольный спортивный стадион.