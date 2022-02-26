Экс-премьер Украины Азаров: Зеленского надо судить за гибель мирных граждан в Донбассе

Бывший политик заметил, что в будущем перед Незалежной встанет ряд серьёзных проблем из-за "негативных нормативных и законодательных актов", которые приняло нынешнее руководство.

Президента Украины Владимира Зеленского надо судить, ведь именно на его совести гибель мирных граждан в Донбассе, а также обстрелы и разрушения в этом регионе. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"На его совести гибель мирных граждан в Донбассе, обстрелы и разрушения в Донбассе, принятие абсолютно неконституционных, незаконных решений по закрытию каналов, по применению санкций, по преследованию политической оппозиции. То есть он за это время столько сделал преступного по отношению к Украине", — заявил экс-политик.

По словам Азарова, ошибка украинских властей в том, что они не привлекли к ответственности "Ющенко и его шайку", которые совершили государственный переворот в 2004 году. Он подчеркнул, что именно с приходом к власти Зеленского началась нацистская пропаганда, которая реализовывалась с помощью "американских инструкторов", под руководством которых проводились пытки, исчезновения и тайные тюрьмы СБУ.

"Смертность выросла почти до миллиона людей в месяц. Вот как к этому относиться? Это же самый настоящий неонацизм. То есть это политика для отдельных олигархов, для отдельного крупного бизнеса в угоду американцам и англичанам за уничтожение своего собственного народа. Есть, конечно, политические силы, которые стоят на нормальных здравых позициях. Но они либо уничтожены, либо лишены возможности выступать", — отметил Азаров.