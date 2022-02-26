Экс-премьер Украины Азаров: Зеленского надо судить за гибель мирных граждан в Донбассе
Николай Азаров. Обложка © Facebook / Николай Янович Азаров
Бывший политик заметил, что в будущем перед Незалежной встанет ряд серьёзных проблем из-за "негативных нормативных и законодательных актов", которые приняло нынешнее руководство.
Президента Украины Владимира Зеленского надо судить, ведь именно на его совести гибель мирных граждан в Донбассе, а также обстрелы и разрушения в этом регионе. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"На его совести гибель мирных граждан в Донбассе, обстрелы и разрушения в Донбассе, принятие абсолютно неконституционных, незаконных решений по закрытию каналов, по применению санкций, по преследованию политической оппозиции. То есть он за это время столько сделал преступного по отношению к Украине", — заявил экс-политик.
По словам Азарова, ошибка украинских властей в том, что они не привлекли к ответственности "Ющенко и его шайку", которые совершили государственный переворот в 2004 году. Он подчеркнул, что именно с приходом к власти Зеленского началась нацистская пропаганда, которая реализовывалась с помощью "американских инструкторов", под руководством которых проводились пытки, исчезновения и тайные тюрьмы СБУ.
"Смертность выросла почти до миллиона людей в месяц. Вот как к этому относиться? Это же самый настоящий неонацизм. То есть это политика для отдельных олигархов, для отдельного крупного бизнеса в угоду американцам и англичанам за уничтожение своего собственного народа. Есть, конечно, политические силы, которые стоят на нормальных здравых позициях. Но они либо уничтожены, либо лишены возможности выступать", — отметил Азаров.
Он считает, что на протяжении восьми лет все политические силы, которые находились у власти, призывали к войне с Россией, доказывали непревзойдённость украинской армии в Европе. Бывший премьер также назвал кретинами и предателями тех, кто предлагал воевать с РФ. Экс-политик добавил, что в будущем перед Украиной встанет ряд серьёзных проблем из-за "негативных нормативных и законодательных актов". В качестве примера он напомнил, что Киев вышел из всех соглашений, которые заключал с Россией, а также из договора о недопустимости героизации нацизма.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.