Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами

При этом отмечается, что дипломаты в Лондоне из-за этого в полицию не обращались. Ранее Посольство РФ в Берне попросило Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.