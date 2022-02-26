Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами
При этом отмечается, что дипломаты в Лондоне из-за этого в полицию не обращались. Ранее Посольство РФ в Берне попросило Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.
Посольство РФ в Лондоне получило уже сотни звонков с угрозами из-за специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипмиссию.
"Звонков сотни. В полицию мы не обращались", — говорится в сообщении.
Ранее Посольство РФ в Берне попросило органы Швейцарии обезопасить сотрудников из-за угроз. Швейцарские власти оперативно отреагировали на запрос дипмиссии. Сообщения негативного характера дипломаты РФ получают постоянно на почту.
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