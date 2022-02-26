Глава Польши Дуда заявил, что Украина должна немедленно получить статус кандидата в ЕС
И сразу же после этого следует начать обсуждения по поводу членства Незалежной в Европейском союзе, добавил он. Помимо того, Украина должна получить доступ к фондам ЕС для восстановления.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото © Facebook / Andrzej Duda
Украина должна в срочном порядке получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в "Твиттере".
"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве", — написал он.
Дуда также подчеркнул, что Украине необходимо предоставить доступ к фондам Европейского союза на восстановление. По его словам, он принадлежит Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.