Глава Польши Дуда заявил, что Украина должна немедленно получить статус кандидата в ЕС

И сразу же после этого следует начать обсуждения по поводу членства Незалежной в Европейском союзе, добавил он. Помимо того, Украина должна получить доступ к фондам ЕС для восстановления.