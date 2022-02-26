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26 февраля, 14:47

Глава Польши Дуда заявил, что Украина должна немедленно получить статус кандидата в ЕС

И сразу же после этого следует начать обсуждения по поводу членства Незалежной в Европейском союзе, добавил он. Помимо того, Украина должна получить доступ к фондам ЕС для восстановления.

<p>Президент Польши Анджей Дуда. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=506876654139300&set=pb.100044509086420.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrzej Duda</a></p>

Президент Польши Анджей Дуда. Фото © Facebook / Andrzej Duda

Украина должна в срочном порядке получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в "Твиттере".

"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве", — написал он.

Дуда также подчеркнул, что Украине необходимо предоставить доступ к фондам Европейского союза на восстановление. По его словам, он принадлежит Украине.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Светлана Оперук

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