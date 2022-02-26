Восточный комитет экономики ФРГ: Тема с "Северным потоком – 2" закрыта надолго
Исполнительный директор организации Михаэль Хармс добавил, что проект был хорошим, но он умер в долгосрочной перспективе.
Тема с газопроводом "Северный поток – 2" закрыта надолго, хотя проект был хорошим. Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета экономики (OA) Германии Михаэль Хармс, сообщает радиостанция DLF.
"Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана", — сказал он.
Хармс добавил, что проект "Северный поток – 2" умер в долгосрочной перспективе.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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