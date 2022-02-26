Восточный комитет экономики ФРГ: Тема с "Северным потоком – 2" закрыта надолго

Тема с газопроводом "Северный поток – 2" закрыта надолго, хотя проект был хорошим. Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета экономики (OA) Германии Михаэль Хармс, сообщает радиостанция DLF .

"Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана", — сказал он.