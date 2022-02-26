Актёр Манучаров подвергся травле в Сети после того, как прокомментировал операцию РФ на Украине
Артист отметил, что вместо организации переговоров западные страны занимались милитаризацией Незалежной, Европа и США безответственно накачивали Украину оружием.
Актёр театра и кино Вячеслав Манучаров подвергся травле в "Инстаграме" после того, как поделился своей позицией по спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Он опубликовал видео с огромным количеством угроз.
"Родные страны не должны воевать. Очень жаль, что все восемь лет над просьбами автономий юго-востока страны смеялись и украинские власти, и лидеры европейских стран, и квартиранты Овального кабинета", — написал артист в посте, который разозлил некоторых пользователей.
Манучаров также отметил в публикации, что вместо организации переговоров западные страны занимались милитаризацией Незалежной, Европа и США безответственно накачивали Украину оружием. Он добавил, что в ходе российской спецоперации была обезврежена военная инфраструктура, становление которой являлось результатом медвежьей услуги. Артист выразил надежду, что у украинского руководства "хватит мудрости наконец сесть за стол переговоров и прийти к мирному урегулированию конфликта.
За эти слова на актёра накинулись пользователи "Инстаграма", которые стали писать ему и его родственникам угрозы и оскорбления. Манучаров ответил им, посоветовав "сместить фокус внимания и посмотреть на происходящее шире". Он описал действия Запада за последние несколько лет по вытеснению России с рынка энергоресурсов, которым интересуются США.
"Америка мечтает вытеснить Москву из Европы и занять её место — главного поставщика ресурсов. Как говорится, только бизнес, ничего личного. А дальше разыграли спектакль о варварской стране, с которой нельзя вести дела. И что предлагает Байден Европе? Отказаться от "Северного потока – 2" и начать покупать газ в США. Вот и весь ответ", — резюмировал актёр.
Манучаров подчеркнул, что у каждого решения есть своя цена. В этом плане для западных стран ею стала человеческая жизнь и "восьмилетний геноцид, которого никто не хотел замечать".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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