Актёр Манучаров подвергся травле в Сети после того, как прокомментировал операцию РФ на Украине

Артист отметил, что вместо организации переговоров западные страны занимались милитаризацией Незалежной, Европа и США безответственно накачивали Украину оружием.

Актёр театра и кино Вячеслав Манучаров подвергся травле в "Инстаграме" после того, как поделился своей позицией по спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Он опубликовал видео с огромным количеством угроз.

"Родные страны не должны воевать. Очень жаль, что все восемь лет над просьбами автономий юго-востока страны смеялись и украинские власти, и лидеры европейских стран, и квартиранты Овального кабинета", — написал артист в посте, который разозлил некоторых пользователей.

Манучаров также отметил в публикации, что вместо организации переговоров западные страны занимались милитаризацией Незалежной, Европа и США безответственно накачивали Украину оружием. Он добавил, что в ходе российской спецоперации была обезврежена военная инфраструктура, становление которой являлось результатом медвежьей услуги. Артист выразил надежду, что у украинского руководства "хватит мудрости наконец сесть за стол переговоров и прийти к мирному урегулированию конфликта.

За эти слова на актёра накинулись пользователи "Инстаграма", которые стали писать ему и его родственникам угрозы и оскорбления. Манучаров ответил им, посоветовав "сместить фокус внимания и посмотреть на происходящее шире". Он описал действия Запада за последние несколько лет по вытеснению России с рынка энергоресурсов, которым интересуются США.

"Америка мечтает вытеснить Москву из Европы и занять её место — главного поставщика ресурсов. Как говорится, только бизнес, ничего личного. А дальше разыграли спектакль о варварской стране, с которой нельзя вести дела. И что предлагает Байден Европе? Отказаться от "Северного потока – 2" и начать покупать газ в США. Вот и весь ответ", — резюмировал актёр.