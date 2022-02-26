ФСБ: Российский пограничник получил ранения в результате стрельбы со стороны Украины

Как уточнили в ведомстве, в ходе пресечения вооружённой провокации пострадал сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.

Сотрудник Погрануправления ФСБ России получил ранения в результате стрельбы с территории Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В ходе пресечения вооружённой провокации получил ранение сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", — говорится в сообщении.