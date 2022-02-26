ФСБ: Российский пограничник получил ранения в результате стрельбы со стороны Украины
Как уточнили в ведомстве, в ходе пресечения вооружённой провокации пострадал сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.
Сотрудник Погрануправления ФСБ России получил ранения в результате стрельбы с территории Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"В ходе пресечения вооружённой провокации получил ранение сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты расстреляли солдата ВСУ, пытавшегося найти убежище в России. В ходе пресечения провокации ранение получил российский пограничник.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.
Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka